Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал “Оперативний інформ”.
“Сьогодні наша авіація завдала потужного авіаційного удару по цій будівлі, яку кацапи використовували, як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів. Під завалами поховано десятки окупантів”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що російські війська нещодавно почали активні штурмові дії на півночі Харківської області та зараз намагаються захопити місто Вовчанськ. Але українські воїни дають їм відсіч, знищуючи піхоту та військову техніку окупантів.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, окупаційні війська РФ матимуть повне домінування в ресурсах ще “два-три тижні”, а потім ситуація на Харківщині почне вирівнюватись.
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