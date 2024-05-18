Авіаудар Повітряних Сил ЗСУ філігранно знищив опорний пункт російських загарбників у Вовчанську Харківської області. Окупанти використовували будівлю центральної районної лікарні, як укриття та місце накопичення своєї живої сили.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал “Оперативний інформ”.

“Сьогодні наша авіація завдала потужного авіаційного удару по цій будівлі, яку кацапи використовували, як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів. Під завалами поховано десятки окупантів”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що російські війська нещодавно почали активні штурмові дії на півночі Харківської області та зараз намагаються захопити місто Вовчанськ. Але українські воїни дають їм відсіч, знищуючи піхоту та військову техніку окупантів.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, окупаційні війська РФ матимуть повне домінування в ресурсах ще “два-три тижні”, а потім ситуація на Харківщині почне вирівнюватись.