Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
“Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи”, — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка надійшло о 07:55. Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Місцеві телеграм-канали раніше повідомили, що загиблий був чиновником Запорізької міської ради.
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