Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

“Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка надійшло о 07:55. Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Місцеві телеграм-канали раніше повідомили, що загиблий був чиновником Запорізької міської ради.