На сесії міської ради Запоріжжя 20 травня було прийнято рішення перейменувати понад 140 вулиць у місті.

Про це повідомив місцевий краєзнавець Роман Акбаш із посиланням на рішення Запорізької міської ради.

Однією з перейминованих стала вулиця, яка раніше мала іншу назву, але тепер отримала нове ім’я на честь двох юних партизанів, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, що загинули у червні 2023 року внаслідок російської агресії у Бердянську.

“Вулицю Лассаля розділили на дві частини (одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова)”, — написав краєзнавець.

Нагадаємо, що раніше “Медійна ініціатива за права людини” повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна. 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розказав, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня поліцейські Росії прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна, але тоді родини не було вдома, тому росіяни повернулися через 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

Відтоді окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, влаштовували обшуки в їхніх будинках. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

Згодом, 24 травня 2023 року, Тігран та Микита отримали обвинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито підготовці диверсії на залізниці. Росія планувала засудити хлопців до 20 років ув’язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна й Микиту, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. “За” проголосували 425 депутатів, “проти” – 3, утрималися 15 людей.

Вже 24 червня російський голова Запорізької області Володимир Рогов заявив,що у Бердянську нібито було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Він також заявляв, що о 19:00 24 червня хлопці “відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні”, одним з “винуватців” він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна.

Координаторка “Медійної ініціативи за права людини” Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном.