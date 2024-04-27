Резонансна подія сталася ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. У ході конфлікту на фоні ревнощів 23-річний вчитель завдав ножових поранень двом 17-річним юнакам, у результаті чого один із них загинув. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Правоохоронці зазначили, що у п’ятницю ввечері до поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та медики.

Працівникам поліції вдалося з’ясувати, що двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, нині борються медики.

Підозрюваного розшукали та затримали за місцем проживання. У нього було знайдено та вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.