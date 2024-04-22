Двох військовослужбовців, затриманих за підозрою в убивстві поліцейського у Вінницькій області, також підозрюють у дезертирстві зі зброєю та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Покарання за статтями передбачають позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Двоє військових підозрюваних — батько й син, віком 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. За даними Держбюро розслідувань, вони самовільно покинули військову частину в Одеській області та викрали табельний пістолет, закріплений за одним з них.

За інформацією слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки машини вбили одного поліцейського, ііншого поранили та втекли з місця події. Пізніше правоохоронці знайшли на Вінниччині їхню машину та боєприпаси.

Потім чоловіків затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області — у Нацполіції стверджують, що вони планувати виїхати за кордон. Правоохоронці також знайшли зброю, якою, імовірно, вбили патрульного поліцейського та поранили його напарника.