Денис Казанський, журналіст, повідомив про це у своєму Telegram.
Бентлі, іноземний волонтер, який брав участь у вторгненні Росії в Україну в 2014 році, є громадянином РФ і був відомий як «американський воєнкор» під псевдонімом «Техас». Він оселився в Донецьку, одружився з місцевою жителькою, але згодом зв’язок у них перервався. Пізніше його дружина та родичі написали у своєму Telegram-каналі, що Бентлі “викрали люди у військовій формі”.
“Російські Z-патріоти в шоці від убивства американського добровольця Рассела Бентлі військовими ЗС РФ у Донецьку. Кажуть, що в Донецьку тепер Чечня й анархія”, – пише журналіст Казанський.
“Американець Бентлі роками допомагав російській пропаганді розпалювати ненависть до західного світу і США… У підсумку він сам став жертвою своєї ж пропаганди. Тому що коли його зустріли якісь російські військові і зрозуміли, що він американець, а отже це відповідно ворог, то американця не стали жаліти”, – наостанок написав Денис.
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