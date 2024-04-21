В окупованому Донецьку російські війська вбили американця Рассела Бентлі, пропагандиста Кремля. Раніше його підозрювали у шпигунстві на користь країн НАТО.

Денис Казанський, журналіст, повідомив про це у своєму Telegram.

Бентлі, іноземний волонтер, який брав участь у вторгненні Росії в Україну в 2014 році, є громадянином РФ і був відомий як «американський воєнкор» під псевдонімом «Техас». Він оселився в Донецьку, одружився з місцевою жителькою, але згодом зв’язок у них перервався. Пізніше його дружина та родичі написали у своєму Telegram-каналі, що Бентлі “викрали люди у військовій формі”.

“Російські Z-патріоти в шоці від убивства американського добровольця Рассела Бентлі військовими ЗС РФ у Донецьку. Кажуть, що в Донецьку тепер Чечня й анархія”, – пише журналіст Казанський.

Жінка також закликала жителів окупованих територій Донецької області та друзів «Техасу» звертатися по допомогу й розголос до «Офісу глави ДНР, Офісу президента РФ та керівництва Міноборони” та інших. Але через кілька днів вона оголосила в соцмережах, що її чоловіка вбили.

“Американець Бентлі роками допомагав російській пропаганді розпалювати ненависть до західного світу і США… У підсумку він сам став жертвою своєї ж пропаганди. Тому що коли його зустріли якісь російські військові і зрозуміли, що він американець, а отже це відповідно ворог, то американця не стали жаліти”, – наостанок написав Денис.