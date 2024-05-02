Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Згідно з нашими домовленостями із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії”, — йдеться в повідомленні.

До участі запрошені й очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Головна мета саміту — обговорення шляхів досягнення всебічного, справедливого й стійкого миру для України згідно з принципами, закріпленими в Статуті ООН та міжнародному праві.

«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України.

Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — заявив Президент України.