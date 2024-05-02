Про це він повідомив у соцмережі Х.
“Згідно з нашими домовленостями із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії”, — йдеться в повідомленні.
До участі запрошені й очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.
Головна мета саміту — обговорення шляхів досягнення всебічного, справедливого й стійкого миру для України згідно з принципами, закріпленими в Статуті ООН та міжнародному праві.
«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України.
Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — заявив Президент України.
- Україна та Швейцарія узгодили фінальні штрихи щодо підготовки до Глобального саміту миру
- Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, — Кулеба
- Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарії, — голова комітету, “слуга народу” Мережко