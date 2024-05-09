Про це Зеленський оголосив у своєму Telegram.
“Важлива відеорозмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня”, — написав Зеленський.
Фон дер Ляєн підтвердила свою участь в саміті.
“Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною”, — резюмував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що 15-16 червня уряд Швейцарії запланував провести дводенну конференцію, на якій учасники будуть шукати шляхи досягнення миру в Україні.
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