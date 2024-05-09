Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії.

Про це Зеленський оголосив у своєму Telegram.

“Важлива відеорозмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня”, — написав Зеленський.

Фон дер Ляєн підтвердила свою участь в саміті.

“Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною”, — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 15-16 червня уряд Швейцарії запланував провести дводенну конференцію, на якій учасники будуть шукати шляхи досягнення миру в Україні.