Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські атаки можуть стати більш ефективними та загрозливими, особливо на заході від Бахмута, якщо США не продовжуватимуть надавати безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляють фахівці у ISW.

Фахівці вбачають, що російські війська використовують недоліки української сторони для досягнення обмежених тактичних успіхів.

Українські посадовці попереджають, що допомога США є критично важливою для здатності ЗСУ захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які очікуються наприкінці весни і влітку.

Начальник Головного управління військової розвідки Кирило Буданов заявив, що відбити великий російський наступ буде «катастрофічно складно» без допомоги Заходу.

Міністр оборони України Рустем Умєров 14 квітня зазначав, що ситуація на сході країни напружена, а російські війська активно концентрують свої зусилля на захід від Бахмута у напрямку Часового Яру.

Речник українського угруповання «Хортиця» підполковник Назар Волошин 15 квітня вказував, що українські сили можуть ефективно реагувати на російські атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках, використовуючи свою артилерію з вищою точністю.