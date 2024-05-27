Джорджа Мелоні заявила, що Заходу потрібно бути "обережнішим"

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти того, аби Україна завдавала по Росії ударів західною зброєю, передає La Repubblica. Таку заяву вона зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Вона прокоментувала інтерв’ю Столтенберга The Economist, в якому він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування Україною їхньої зброї по цілях на російській території, Мелоні назвала таку позицію “контрпродуктивною”.

А ще вона не погодилася з його ствердженням, що “Європа стоїть на порозі розширення війни”.