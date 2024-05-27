Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти того, аби Україна завдавала по Росії ударів західною зброєю, передає La Repubblica. Таку заяву вона зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Вона прокоментувала інтерв’ю Столтенберга The Economist, в якому він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування Україною їхньої зброї по цілях на російській території, Мелоні назвала таку позицію “контрпродуктивною”.
А ще вона не погодилася з його ствердженням, що “Європа стоїть на порозі розширення війни”.
«Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними”, – сказала Мелоні, додавши, що водночас НАТО має залишатися “стійким” і “не поступатися” Росії.
- Участь у Саміті миру наразі підтвердили 50 країн
- Італія планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
- Мелоні виступила проти відправлення західних військ в Україну, — Bloomberg