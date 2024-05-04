До нового пакету допомоги від Італії увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, ракети великої дальності Storm Shadow, а також система ППО SAMP/T.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на італійські ЗМІ.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні офіційно оголосить про це на саміті G7, який відбудеться в італійському місті Апулія 13–15 червня, пише видання La Repubblica.

За попередньою інформацією, в пакет допомоги увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, ракети великої дальності Storm Shadow, а також система протиповітряної оборони SAMP/T.

Зазначається, що це стане дев’ятим траншем військової допомоги Україні з боку Італії.

За інформацією Reuters, успіх засобів протиракетної оборони в Ізраїлі та Україні спонукатиме Збройні сили в усьому світі інвестувати кошти у дорогі системи та посилить гонку ракетних озброєнь.

“Усі рішення щодо оборонних закупівель, зрештою, пов’язані з політикою. Політика в цій справі дуже проста: ти хочеш захищати країну чи ні? Переможна відповідь завжди “так”, – сказав Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері.