Про це повідомляє Sky News з посиланням на італійські ЗМІ.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні офіційно оголосить про це на саміті G7, який відбудеться в італійському місті Апулія 13–15 червня, пише видання La Repubblica.
За попередньою інформацією, в пакет допомоги увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, ракети великої дальності Storm Shadow, а також система протиповітряної оборони SAMP/T.
Зазначається, що це стане дев’ятим траншем військової допомоги Україні з боку Італії.
За інформацією Reuters, успіх засобів протиракетної оборони в Ізраїлі та Україні спонукатиме Збройні сили в усьому світі інвестувати кошти у дорогі системи та посилить гонку ракетних озброєнь.
“Усі рішення щодо оборонних закупівель, зрештою, пов’язані з політикою. Політика в цій справі дуже проста: ти хочеш захищати країну чи ні? Переможна відповідь завжди “так”, – сказав Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері.
- “Тепер це гонка з часом”. Більша частина допомоги від США буде в Україні через кілька місяців, — NYT
- У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд доларів
- Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США, — Білий дім