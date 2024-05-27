Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Угорщина постійно впливає на країни ЄС під час ухвалення важливих рішень щодо України.

Про це Габріелюс Ландсбергіс заявив 27 травня у Брюсселі.

За словами дипломата, Угорщина неодноразово ветувала рішення ЄС щодо України.

Литовський дипломат зауважив, що він має чимало прикладів таких дій Угорщини, зокрема, із наданням Києву допомоги з Європейського фонду миру та переговорами щодо вступу України до ЄС.

На думку Ландсбергіса, європейські лідери повинні обговорювати те, як поводиться Угорщина, й протидіяти цьому.