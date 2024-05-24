Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Про це Орбана заявив у інтерв’ю державному радіо, цитує агентство Bloomberg.

За словами Орбана, угорські військові посадовці і юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

“Наші юристи і офіцери наполегливо працюють над тим, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу”, – сказав Орбан.

Угорські війська нині роблять внесок у дві місії Альянсу за межами території НАТО – в Іраку і в Косові. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від участі в будь-яких військових місіях, хоча якомога ширша участь завжди заохочується.

Заява Орбана з’явилася в той час, коли Альянс розробляє пакет підтримки для України, який буде представлений на саміті лідерів країн-членів у Вашингтоні в липні. Очікують, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і тренувань для українських сил.

В інтерв’ю Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО захищати членів Альянсу, якщо хтось із них зазнає нападу. Але він сказав, що Угорщина стурбована тим, що фінансування і постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом поступиться місцем більшому військовому втручанню, можливо, навіть відправці військ.

Орбан сказав, що Угорщина принципово не згодна з оцінкою деяких членів НАТО, що Росія вторгнеться на східний фланг Альянсу після України, оскільки нинішню війну, за його словами, слід розглядати як війну між “двома слов’янськими країнами”.

За словами Орбана, цю думку не поділяють в НАТО, який створив робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі військового альянсу у російсько-українській війні.

Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, сказав Орбан, але фактично як “неучасник”, який виступає проти надання Україні грошей і зброї. Надання Угорщині формальної відмови від її внеску означатиме нову концепцію членства в НАТО, сказав глава уряду Угорщини.