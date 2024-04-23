Про це пише угорське видання Index.

Причиною такого рішення у міністерстві закордонних справ країни називають “полювання на відьом”, яке Україна нібито влаштувала проти угорських компаній.

Після виключення OTP-банку зі списку спонсорів війни Будапешт тепер має претензії щодо буцімто “переслідувань” фармацевтичної фірми “Гедеон Ріхтер”.

На думку угорської сторони, проти виробника ліків ведуться “необґрунтовані процедури” за “сфабрикованими приводами”.

Як заявив голова МЗС Петер Сіярто, поки Україна не надасть гарантії безперешкодної роботи угорських компаній, Угорщина не погодиться розблокувати 500 мільйонів євро траншу за програмою European Peace Framework та буде перешкоджати наміру Брюсселя спрямувати до нашої держави ще 1,5 мільярда євро.

“Позиція Угорщини залишається незмінною та чіткою. Доки ми не отримаємо від української сторони гарантії, що вони припинять і не розпочнуть знову полювання на угорські компанії, які діють в Україні, ми не можемо сприяти таким рішенням”, — сказав він.