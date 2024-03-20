Україна почала розробляти системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, які подібні до американської та норвезької передової зенітно-ракетної системи NASAMS. Також країна розгорнула виробництво ракет із дальністю понад 640 км.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, попри те, що Україна має виробничі потужності та певні сировинні ресурси налагодити швидке виробництво озброєння було досить тяжко. Це пов’язано з тим, що після розпаду Радянського Союзу збройова промисловість в Україні фактично розвалилася.

“На жаль, я можу сказати, що без допомоги наших західних партнерів, наших друзів, у тому числі зі Сполучених Штатів, ми не зможемо повністю задовольнити потреби Збройних сил України“, – сказав заступник генерального директора “Української бронетехніки” Максим Полив’яний.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявляв, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва з дальністю польоту понад 640 кілометрів. Однак подробиць того, які саме це ракети він не надав.