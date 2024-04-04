За словами високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного — головнокомандувача Збройних сил України до його зміни в лютому — військова картина похмура.

Про це офіцери заявили виданню Politico на правах анонімності.

Офіцери сказали, що існує великий ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ.

Також зазначалося, що в Україні немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу російських військ, яку вона збирається кинути, а Захід не має таких технологій в достатній кількості.

За словами, одного з військових, тільки українська мужність, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку.

«Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні — вони з’являються, коли вони вже не актуальні. Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року», – сказав він.

Нагадаємо, що з’явлення F-16 у повітрі України планується в середині літа.

Офіцери нагадали, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Вони зокрема висловлювали обурення щодо зволікання Заходу, заявляючи, що поставки та системи озброєнь надійшли надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію, яку вони могли б отримати.

«Залужний називав це «війною одного випадку», — сказав один з офіцерів.

Він додав, що під цим ексголовнокомандувач мав на увазі, що системи озброєнь стають зайвими дуже швидко, тому що росіяни їм швидко протидіють, навівши приклад, коли Україна успішно використовувала крилаті ракети Storm Shadow і SCALP, але лише на короткий час. Росіяни вчаться, пояснив він.

Один з офіцерів закрикав не вірити галасу про те, що росіяни просто кидають війська як м’ясо, і пояснив:

«Звичайно, вони теж роблять це — ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, — але вони також навчаються та вдосконалюються».