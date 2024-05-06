Розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, тільки цьогоріч складає 10 мільярдів доларів.

Це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Олександр Камишін, на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі.

Він закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї.

«Головне наше завдання – знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів», – зазначив Камишін, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Він наголосив, що Україна має значний потенціал у виробництві зброї та військової техніки, і є здатною виробляти продукцію на суму 20 мільярдів доларів щорічно.

З них 6 мілярдів законтрактовані, ще 4 відомство сподівається знайти всередині України, а 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери.

Камишин також зазначив, що Данія та Канада вже інвестували в українське виробництво зброї, а уряд шукає додаткові джерела фінансування для різних типів озброєння, від бронетехніки до безпілотних комплексів.

«Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів – сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко», – резюмував він.