Це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Олександр Камишін, на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі.
Він закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї.
«Головне наше завдання – знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні.
В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів», – зазначив Камишін, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Він наголосив, що Україна має значний потенціал у виробництві зброї та військової техніки, і є здатною виробляти продукцію на суму 20 мільярдів доларів щорічно.
З них 6 мілярдів законтрактовані, ще 4 відомство сподівається знайти всередині України, а 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери.
Камишин також зазначив, що Данія та Канада вже інвестували в українське виробництво зброї, а уряд шукає додаткові джерела фінансування для різних типів озброєння, від бронетехніки до безпілотних комплексів.
«Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів – сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі.
І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко», – резюмував він.