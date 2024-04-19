Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) цього року виділить Україні кредити на 560 млн євро для проектів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Прем’єр зазначив, що відповідний меморандум підписаний сьогодні з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

“Плануємо прискорити роботу над поточними проектами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу”, – написав глава українського уряду.

У Меморандумі визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років. У 2024 році ЄІБ спрямує 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів на реалізацію існуючих проєктів.