Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
Прем’єр зазначив, що відповідний меморандум підписаний сьогодні з головою ЄІБ Надією Кальвіно.
“Плануємо прискорити роботу над поточними проектами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу”, – написав глава українського уряду.
У Меморандумі визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років. У 2024 році ЄІБ спрямує 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів на реалізацію існуючих проєктів.
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