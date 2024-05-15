Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що автомобілі отримають заклади охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

“Дуже вдячний всім партнерам, які підставляють нам плече підтримки. Отримані сьогодні 40 “швидких” від уряду Кореї допоможуть нашим надзвичайним медикам врятувати ще більше людей, адже ці автівки обладнані всім необхідним для допомоги важкохворим пацієнтам, а також тим, хто потребує додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями”, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними Міністерства охорони здоров’я, автомобілі оснащені усім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів та надання додаткової медичної підтримки під час перевезення до лікарень та між ними.

Загалом, з 2022 року Україна отримала понад 150 автомобілів швидкої медичної допомоги від Республіки Корея.

У повідоленні також вказується, що унаслідок повномасштабної війни, російські війська пошкодили 164 машини швидкої медичної допомоги, ще 261 знищили та 125 захопили.