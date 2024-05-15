До ЗСУ на фронт почало надходити озброєння з пакета американської військової допомоги. Зокрема, їх отримали воїни, які обороняють Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє Sky News.

Видання не впевнене, у який саме день зброя почала надходити на передову. За словами військового з позивним “Заур”, нові боєприпаси прибувають.

“Він не знав точних деталей, але сказав, що свіжі боєприпаси почали доставляти приблизно тиждень чи два тому”, – зазначили у Sky News.

Отримання зброї мало велике значення для артилерійської групи воїна, яка захищала Часів Яр від наступу російських військ.

“Це (находження боєприпасів) дозволяє нам виконувати нашу роботу, стримувати російських солдатів, а також знищувати їх, коли вони намагаються контратакувати”, – наголосив “Заур”.

Щодо битви з Росією за Часів Яр військовий зазначив, що це місто вже давно входить до переліку російських цілей. Наразі фронтова ситуація досить напружена, “бої йдуть щодня”.

Водночас солдат, який командує артилерійським підрозділом, що захищає Часів Яр, пообіцяв українцям, що бійці “намагатимуться протриматися якомога довше” та вони зроблять “все можливе, все необхідне, щоб вижити”.

“Попри те, що американська зброя нарешті прибуває на фронт, очікування обіцяної допомоги дорого коштувало українцям”, – додає видання.