Через ракетні атаки на енергетичну систему та просування окупантів уздовж лінії фронту, зусилля України наближаються до критичної точки.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

Ракетні атаки Росії по енергетичній системі України, бомбардування другого за величиною міста Харків та просування вздовж фронту викликають занепокоєння, що військові зусилля нашої держави наближаються до критичної точки.

За словами західних чиновників, які знайомі з ситуацією, нестача боєприпасів і живої сили на фронті та прогалини в протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найбільш крихкому моменті за понад два роки війни.

Існує ризик колапсу української оборони, що дасть можливість Росії здійснити значний прогрес вперше з початку розв’язаної нею війни, сказав неназваний чиновник.

“Наступні кілька місяців стануть найважчим випробуванням для України, оскільки громадськість буде виснажена війною, особливо в місті Харків на сході країни, яке зазнало особливого обстрілу”, – пише видання.