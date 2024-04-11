Про це повідомила Бріджит Брінк у мережі X (Twitter).
“Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО”, – розповіла посол.
Вона також зазначила, що кошти допоможуть підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ.
Раніше повідомлялося, що США планують продати Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки та модернізації її комплексів ППО HAWK, які призначені для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет.
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