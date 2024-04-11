Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила Бріджит Брінк у мережі X (Twitter).

“Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО”, – розповіла посол.

Вона також зазначила, що кошти допоможуть підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ.

Раніше повідомлялося, що США планують продати Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки та модернізації її комплексів ППО HAWK, які призначені для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет.