Під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили йому повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Х-69 — дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог вперше використав для ударів лише у лютому 2024 року.

Про це повідомляє Defense Express.

До цього часу, неофіційні згадки про використання Х-69 в Україні з’являлися ще у 2023 році, але вперше це було документально підтверджено в лютому 2024 року Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ) через аналіз уламків ракети.

Зазначається, що Х-69 — це російська дозвукова крилата ракета, яка може бути запущена з літаків тактичної авіації, зокрема, Су-34 та Су-35, а також вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

Нові дані показали, що дальність польоту ракети складає близько 400 км, що перевищує попередні оцінки у 300 км.

Використання Х-69 відкриває можливість для ворога атакувати значні об’єкти на території України з великої відстані, враховуючи, що ці ракети можуть бути запущені з літаків тактичної авіації, що надає їм більшу мобільність і можливість уникнути реакції на атаку з боку протиповітряної оборони.