Під час зустрічі в Києві заступник керівника Офісу Президента України, Ігор Жовква, та спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України, Спиридон Ламбрідіс, домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляється на сайті глава держави.

«Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Жовква висловив вдячність Греції за підтримку Української формули миру та активну участь в реалізації її окремих аспектів. Обговорювалися також підготовка до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії і спільні зусилля для залучення країн Глобального півдня до роботи Саміту.

Жовква підкреслив важливість підтримки Греції початку переговорів про вступ України до ЄС та наближення до членства в НАТО.

Також було висловлено вдячність за підтримку та допомогу Греції, зокрема в оборонній сфері, з початку російського вторгнення. Жовква підкреслив необхідність подальшого посилення цієї підтримки відповідно до потреб українських воїнів.