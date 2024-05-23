Про це повідомляється на сайті глава держави.
«Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом», — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі Жовква висловив вдячність Греції за підтримку Української формули миру та активну участь в реалізації її окремих аспектів. Обговорювалися також підготовка до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії і спільні зусилля для залучення країн Глобального півдня до роботи Саміту.
Жовква підкреслив важливість підтримки Греції початку переговорів про вступ України до ЄС та наближення до членства в НАТО.
Також було висловлено вдячність за підтримку та допомогу Греції, зокрема в оборонній сфері, з початку російського вторгнення. Жовква підкреслив необхідність подальшого посилення цієї підтримки відповідно до потреб українських воїнів.
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