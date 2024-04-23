Такий інструмент управління активами створює умови для додаткового залучення коштів до державного бюджету та економіки держави.

Сьогодні, 23 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до підпункту 2 пункту 2-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” щодо управління грошовими коштами в іноземній валюті, реєстр. № 10397.

“Цим нормативно-правовим актом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Національне агентство), на час дії воєнного стану, надається можливість придбавати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації», номінальна вартість яких визначена у відповідній іноземній валюті за рахунок грошових коштів у такій іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках Національного агентства”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроекту на початку 2024 року на валютних депозитних рахунках Національного агентства перебувало близько 15 млн доларів США.