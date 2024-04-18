Україна та Чехія розпочали процес переговорів про майбутнє укладення безпекової угоди між двома державами.

Україна і Чехія почали переговори про двосторонню безпекову угоду, йдеться на сайті українського президента.

“Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України й заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО”, – сказав заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, який провів сьогодні перший райнд переговорів.

Чеську сторону представляв генеральний директор із питань безпеки й багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

В ОП додали, що сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, “щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом”.