Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

“Провів Ставку – перш за все щодо виробництва та постачання дронів та РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно: жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання“, – сказав Зеленський.

Окремо була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР. Президент затвердив заплановане.

Особлива увага у вечірній доповіді голови держави приділена Харкову, наслідкам російських ударів по місту. Сьогодні через удар «шахедів» по звичайній житловій забудові чотири людини загинули, із них троє – рятувальники ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання.

Зеленський також говорив з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба.