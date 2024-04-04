Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Провів Ставку – перш за все щодо виробництва та постачання дронів та РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно: жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання“,  – сказав Зеленський.

Окремо була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР. Президент затвердив заплановане.

Особлива увага у вечірній доповіді голови держави приділена Харкову, наслідкам російських ударів по місту. Сьогодні через удар «шахедів» по звичайній житловій забудові чотири людини загинули, із них троє – рятувальники  ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання.

Зеленський також говорив  з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба.

Я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами“, – наголосив Зеленський.