Курт Кемпбелл

Про це заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл сказав на заході, організованому Центром нової американської безпеки.

За словами заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, Москва різко збільшила свої витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті з 2022 року.

“Упродовж останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру”, — сказав Курт.

Оцінка Кемпбелла суперечить оцінці Пентагону та союзників США в Європі. Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що Росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни в Україні. Проте зниження американської допомоги, яке спричинило нестачу боєприпасів на передовій в Україні, дозволило російським військам здійснити просування, а воно обійшлось дорого.

Допомога Китаю, а також інших країн, таких як Північна Корея та Іран, сприяє успіхам Росії у військовій сфері.

“Ми дійсно бачили, як (Китайська Народна Республіка – ред.) почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення Росії”, — сказав Кемпбелл.

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