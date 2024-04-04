У Держдепартаменті США висловили оцінку, що Росія "майже повністю" відновила свою армію після значних втрат під час вторгнення в Україну.

Про це заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл сказав на заході, організованому Центром нової американської безпеки.

За словами заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, Москва різко збільшила свої витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті з 2022 року.

“Упродовж останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру”, — сказав Курт.

Оцінка Кемпбелла суперечить оцінці Пентагону та союзників США в Європі. Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що Росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни в Україні. Проте зниження американської допомоги, яке спричинило нестачу боєприпасів на передовій в Україні, дозволило російським військам здійснити просування, а воно обійшлось дорого.

Допомога Китаю, а також інших країн, таких як Північна Корея та Іран, сприяє успіхам Росії у військовій сфері.

“Ми дійсно бачили, як (Китайська Народна Республіка – ред.) почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення Росії”, — сказав Кемпбелл.