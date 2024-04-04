Про це заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл сказав на заході, організованому Центром нової американської безпеки.
За словами заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, Москва різко збільшила свої витрати на оборону до 6% національного ВВП у бюджеті з 2022 року.
“Упродовж останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру”, — сказав Курт.
Оцінка Кемпбелла суперечить оцінці Пентагону та союзників США в Європі. Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що Росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни в Україні. Проте зниження американської допомоги, яке спричинило нестачу боєприпасів на передовій в Україні, дозволило російським військам здійснити просування, а воно обійшлось дорого.
Допомога Китаю, а також інших країн, таких як Північна Корея та Іран, сприяє успіхам Росії у військовій сфері.
“Ми дійсно бачили, як (Китайська Народна Республіка – ред.) почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення Росії”, — сказав Кемпбелл.
- Ремонт нафтопереробних заводів у Росії відкладається через санкції США, — Reuters
- Удар дронів по Харкову: Володимир Зеленський відреагував на трагедію
- Коли відбудеться передача, розголошувати не варто, аби ворогу була несподіванка, — Ілля Євлаш про F-16 для України