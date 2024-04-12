Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив про “екзистенційну загрозу для народу України” й що ескалація війни в Україні є “прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці”

Про це пише “Голос Америки”.

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

Він також наголосив, що російські атаки на українські міста в останній місяць стали “щоденною руйнівною моделлю”, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, Єнча назвав кількість загиблих у березні – щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що “на 20% більше, ніж у минулому місяці”.

“Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися”, – додав він.