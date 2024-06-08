Шалва Папуашвілі, спікер парламенту Грузії, заявив про упередженість Єврокомісії після того, як вона оголосила про початок перемовин про членство в ЄС з Україною та Молдовою, а не з Грузією.

Про це пише Ехо Кавказу.

Як вважає Папуашвілі, якби співтовариство ухвалювало рішення про вступ Грузії до ЄС на основі реальних заслуг країн-членів, переговори вже були б розпочаті. Також спікер парламенту сказав у промові, що Грузія випереджає всі країни-кандидати на вступ до ЄС, п’ять країн – членів НАТО і дві держави ЄС.

“Прогрес Грузії вражає, підкреслюючи, що якби рішення ґрунтувалося на заслугах, із Грузією слід було б відкрити процес переговорів про вступ до ЄС”, – зазначив він.

Було наголошено, що Грузія – успішна країна, посилаючись на “Індекс свободи” з доповіді американської “Атлантичної Ради”, в якій Сакартвело посіло 45 місце серед 164 країн.

“Цей комплексний індекс оцінює 164 країни за такими критеріями як громадянські свободи, політичні права, незалежність судової влади, чесні вибори та громадська безпека”, – пояснив він, проігнорувавши те, що доповідь ґрунтується на даних дворічної давності.

Також Папуашвілі не висловив своїх думок щодо другої частини звіту – “Індекс процвітання”, де Грузія віднесена до категорії “переважно неблагополучних країн” і займає 84-те місце. Єдиною країною в європейському регіоні з гіршими показниками є Азербайджан, який займає 85-те місце.