Про це повідомляється на сайті МЗС Данії.
«Гуманітарна ситуація в Україні є надзвичайно серйозною. Мільйони українців були вимушені залишити свої домівки, тисячі будинків були зруйновані, лікарні зазнали бомбардувань, а предмети першої необхідності, такі як вода, опалення та електроенергія, є дефіцитними ресурсами для багатьох українців. У районах, розташованих поблизу лінії фронту, ситуація досягла катастрофічного рівня. Особливо вразливими є жінки та діти.
Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя», – зазначає міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.
В рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.
Особлива увага приділяється захисту найбільш вразливих верств населення. Сюди входять мільйони дітей, які страждають від наслідків війни і потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.
- Данія та Канада фінансуватимуть виробництво зброї в Україні, – Мінстратегпром
- Данія планує посилити підтримку оборонної промисловості України, — Рустем Умєров
- Уряд Данії виділить додаткові майже 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році