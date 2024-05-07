Про це повідомляється на сайті МЗС Данії.

«Гуманітарна ситуація в Україні є надзвичайно серйозною. Мільйони українців були вимушені залишити свої домівки, тисячі будинків були зруйновані, лікарні зазнали бомбардувань, а предмети першої необхідності, такі як вода, опалення та електроенергія, є дефіцитними ресурсами для багатьох українців. У районах, розташованих поблизу лінії фронту, ситуація досягла катастрофічного рівня. Особливо вразливими є жінки та діти. Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя», – зазначає міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

В рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.

Особлива увага приділяється захисту найбільш вразливих верств населення. Сюди входять мільйони дітей, які страждають від наслідків війни і потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.