Україні вдалося повернути ще 13 дітей. Сімох із них повернули з ТОТ, ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Про це 23 травня повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти”, — написав Лубінець.

За його словами, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось – батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних.

Ті, хто повернувся з ТОТ і відвідав Центр захисту прав дитини, розповів про свій шлях повернення.

Лубінець розповів, що його вразила історія 15-річної дівчинки з Маріуполя.

“В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?)”, — написав Лубінець.

Він відзначив, що після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.

Лубінець розповів, що над поверненням дітей працювали Офіс омбудсмана спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар.

Він також подякував ЮНІСЕФ за підтримку програм реабілітації дітей.