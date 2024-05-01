На підконтрольну Україні територію вдалося повернути дівчинку та двох хлопчиків. Наразі вони перебувають у безпеці.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Це – 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання.” – поділився подробицями Прокудін.

Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська РФ.

Врятувати хлопців з окупації змогли злагодженими зусиллями Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

“Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України.” – написав голова Херсонської ОВА.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.