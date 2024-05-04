Ростислав Карандєєв, виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України, повідомив, що 32 представники українських медіа перебувають у полоні в Росії. Він зазначив, що зараз тривають переговори щодо їхнього негайного повернення.

Про це було повідомлено під час зустрічі в Запорізькій області.

У відомстві повідомили, що під час поїздки Карандєєв зустрівся з представниками місцевих ЗМІ. Також обговорювалася підтримка регіональних медіа та повернення полонених журналістів.

“Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства”, – сказав Карандєєв.

Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) вже готує бюджетну декларацію на наступний рік, в якій буде надано значну фінансову підтримку регіональним медіа, зокрема друкованим виданням. Крім того, Карандєєв висловив свою думку щодо діяльності Telegram-каналів та TikTok. За його словами, наразі вже зареєстровано близько 350 “ворожих каналів” у месенджері Telegram, при цьому кілька десятків з них вже заблоковані.

У березні цього року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% українських громадян, яких вже повернули додому з РФ, раніше вважалися безвісти зниклими.

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.