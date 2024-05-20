Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
“За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська.
У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови”, — йдеться в дописі.
Лисогор вказав на те, що до 2014 року в цьому районі функціонувала академія внутрішніх справ, яку пізніше захопили російські військові.
“Честь руського офіцера” – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового.
Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати”, — написав начальник ОВА.
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