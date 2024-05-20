Українські військові здійснили удар по російській військовій базі, розташованій у селищі Ювілейне, що знаходиться в передмісті Луганська.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови”, — йдеться в дописі.

Лисогор вказав на те, що до 2014 року в цьому районі функціонувала академія внутрішніх справ, яку пізніше захопили російські військові.

“Честь руського офіцера” – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати”, — написав начальник ОВА.