Катерина Черногоренко

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За участю заступниці міністра оборони Естонії Тійни Удеберг та заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, а також понад 30 виробників дронів з обох країн, були оголошені плани співпраця.

“Естонія є нашим другом і гарним прикладом у цифровізації держави та державних послуг. Зараз Україні також є чим поділитися – нашими інноваційними розробками безпілотників.

Ми впевнені, що велику радянську армію можна перемогти лише завдяки об’єднанню ресурсів та технологій”, — зазначила Черногоренко.

Зазначено, що Естонія, будучи прикладом у цифровізації держави та державних послуг, може стати важливим партнером для України у цьому напрямі.

Також, варто відзначити, що Естонія є учасницею Коаліції дронів і IT-коаліції, в межах якої естонські партнери виділили 500 000 євро на спільні ініціативи.

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