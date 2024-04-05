Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За участю заступниці міністра оборони Естонії Тійни Удеберг та заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, а також понад 30 виробників дронів з обох країн, були оголошені плани співпраця.
“Естонія є нашим другом і гарним прикладом у цифровізації держави та державних послуг. Зараз Україні також є чим поділитися – нашими інноваційними розробками безпілотників.
Ми впевнені, що велику радянську армію можна перемогти лише завдяки об’єднанню ресурсів та технологій”, — зазначила Черногоренко.
Зазначено, що Естонія, будучи прикладом у цифровізації держави та державних послуг, може стати важливим партнером для України у цьому напрямі.
Також, варто відзначити, що Естонія є учасницею Коаліції дронів і IT-коаліції, в межах якої естонські партнери виділили 500 000 євро на спільні ініціативи.