Після проведення Естонського оборонного форуму в Києві Міністерство оборони України оголосило про співпрацю між українськими та естонськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За участю заступниці міністра оборони Естонії Тійни Удеберг та заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, а також понад 30 виробників дронів з обох країн, були оголошені плани співпраця.

“Естонія є нашим другом і гарним прикладом у цифровізації держави та державних послуг. Зараз Україні також є чим поділитися – нашими інноваційними розробками безпілотників. Ми впевнені, що велику радянську армію можна перемогти лише завдяки об’єднанню ресурсів та технологій”, — зазначила Черногоренко.

Зазначено, що Естонія, будучи прикладом у цифровізації держави та державних послуг, може стати важливим партнером для України у цьому напрямі.

Також, варто відзначити, що Естонія є учасницею Коаліції дронів і IT-коаліції, в межах якої естонські партнери виділили 500 000 євро на спільні ініціативи.