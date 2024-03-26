Президент України Володимир Зеленський 26 березня зустрівся з делегацією парламенту Естонії, яка прибула до України з робочим візитом.

Про це повідомили на сайті Президента.

Володимир Зеленський висловив вдячність естонському керівництву та народу за підтримку з перших днів війни, а також лишився задоволений від прогресу та серйозного дружнього діалогу між країнами.

Президент відзначив ініціативу Естонії стосовно єдиного внеску партнерів на військову допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП.

“Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт”, — підкреслив глава держави.

Зеленський підкреслив важливість направвлення російських активів на захист та відновлення життя в Україні, висловивши подяку за підтримку українського шляху до ЄС і НАТО.

Сторони обговорили також прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди для виконання Спільної декларації G7.