Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.

Як розповідають у відомстві: “Він регулярно підкладає на позиції росіян різноманітні сюрпризи з феєрверками – працює 23 окремий стрілецький батальйон у складі 63 бригади”.

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