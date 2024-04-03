Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.
Як розповідають у відомстві: “Він регулярно підкладає на позиції росіян різноманітні сюрпризи з феєрверками – працює 23 окремий стрілецький батальйон у складі 63 бригади”.
Військові використали наземний робот з позивним "Динамо".
Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.
Як розповідають у відомстві: “Він регулярно підкладає на позиції росіян різноманітні сюрпризи з феєрверками – працює 23 окремий стрілецький батальйон у складі 63 бригади”.