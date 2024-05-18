Про це повідомили в 110-тій окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

“Четвертий пішов. Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок”, — уточнили у бригаді.

FB Post

Військові попередили, що така ж доля спіткає й інші ворожі літаки, що незаконно перетинатимуть наш кордон.

“Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Геноцид московитських “грачів” to be continued. “Імперія” має розпастися!” — попередили зенітники.