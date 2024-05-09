Про це повідомив Telegram-канал моніторингу авіації противника “Monitor”, а також канал “Оперативний ЗСУ”.

Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджував факт збиття ворожого винищувача, проте в ранковому звіті було зазначено, що українські військові відбили 45 атак ЗС РФ на Авдіївському напрямку в районах 10 населених пунктів.

Зазначимо, що Су-25 — це штурмовик радянських часів, який використовується для підтримки сухопутних військ та знищення об’єктів. Вони мають на озброєнні авіаційні гармати, авіабомби, некеровані та керовані ракети.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 4 травня повідомив, що українське ППО збило ворожий Су-25 у небі над Донецькою областю. Це було здійснено воїнами 110-ї окремої механізованої бригади.