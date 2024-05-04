Президент України Володимир Зеленський повідомив про це у вечірньому відеозверненні.

“Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!”, – сказав Зеленський.

Він висловив подяку всім українським воїнам, які знаходяться на фронті, виконуючи бойові завдання на бойових постах. Він висловив вдячність тим, хто, незважаючи на жорсткий російський тиск і складні обставини, знищує окупантів.

“Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів і для свого підрозділу, захищають всю Україну та зберігають для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупанта”, – наостанок доповнив Президент України.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні станом на ранок 4 травня 2024 року становлять близько 473 тисяч 400 осіб, зокрема за останню добу – ще 1260 осіб. Також армія РФ втратила 348 літаків та 325 гелікоптерів.