Розвідка Великої Британії заявила, що через українські атаки по Севастополю Росія могла своїми силами збити 28 березня винищувач СУ-27.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Британські розвідники припускають, що через удари України по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті РФ, що сталися 24 березня, російська протиповітряна оборона (ППО), ймовірно, була приведена у підвищену бойову готовність. Тож цілком можливо, що російський літак СУ-27 був збитий російськими силами внаслідок “дружнього вогню”.

“Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами й літаками”, — вважають аналітики.

Додамо, що 28 березня у соцмережах з’явилося відео падіння палаючого винищувача Су-27 над Кримом. Так званий “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв казав про те, що сталася, начебто, технічна несправність, яка й призвела до падіння військового літака у Чорне море.

На думку британської розвідки, ця подія, як і інші, вкотре підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи вторинний вплив дій України.