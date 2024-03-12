Український фільм режисера Мстислава Чернова про облогу Маріуполя «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно - премію «Оскар». Це сталося на 96-й церемонії вручення премії Американської кіноакадемії відбулася в ніч з 10 на 11 березня у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Фільм українського режисера став третім українським фільмом, номінованим на нагороду, і першим, котрому вдалося здобути золоту статуетку.

«Це перший український «Оскар» в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб росія не окупувала наші міста, я б віддав цю нагороду за те, щоб росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та перебувають в заручниках», – сказав у своїй промові Мстислав Чернов зі сцени.

Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко є авторами стрічки «20 днів у Маріуполі». Саме вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення рф та зафіксували ті події, що відбувалися в місті перші три тижні повномасштабної війни.

Кадри руйнування Маріуполя російськими військами команда знімала в перші дні повномасштабного вторгнення. Репортери агентства The Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, що став режисером картини, Євген Малолєтка та продюсерка Василина Степаненко приїхали до Маріуполя 24 лютого 2022 року.

Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення і залишили місто 15 березня у складі колони, що виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

У січні 2023 року фільм був удостоєний призу глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. У травні 2022-го Євгену Малолєтці та Мстиславу Чернову було присуджено премію DW «За свободу слова» (Freedom of Speech Award), а в грудні – премію «Репортерів без кордонів» за свободу преси.

Перед отриманням нагороди «Оскар» Євгенові Малолєтці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко вручили Шевченківську премію – за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя.

Крім того, фільм і його автори здобули кілька міжнародних нагород.

Загалом, Мстислав Чернов не тільки відомий український режисер, а ще й талановитий відеограф, фотожурналіст, військовий кореспондент та письменник.

Відомий своїми роботами, де висвітлював Революцію гідності, війну на сході України, наслідки збиття Boeing 777 Malaysia Airlines, (Сирійську громадянську війну, битву при Мосулі в Іраку та російське вторгнення в Україну 2022 року, включно з Блокадою Маріуполя.

Також Чернов являється президентом Української асоціації професійних фотографів.

Зі сцени «Оскару»Чернов виступив з найголовнішим месенджем – він закликав підтримати Україну.

«Я не можу змінити історію, не можу змінити минуле, проте, ми всі разом, ви і я, ми зараз серед найталановитіших людей світу, ми можемо зробити так, щоб виправити ісотрію, щоб правда перемогла. І щоб загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоб їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію», – наголосив Чернов на сцені кінопремії у Лос-Анджелісі.

Українські фільми і раніше отримували номінації на Оскар, але до 2024 року ніколи не вигравали цю нагороду. Крім того, кілька тижнів тому «20 днів у Маріуполі» отримав престижну британську кінопремію BAFTA.

Мстислав Чернов використовував всі кінофестивалі, де фільм здобував нагороди, щоб говорити про трагедію Маріуполя і про жахи війни.

За кілька місяців до Оскара ВВС Україна запитала Чернова, чи приготував він промову на випадок перемоги. Режисер відповів, що будь-який українець обміняє всі нагороди світу на те, щоб російське вторгнення в Україну не сталося.

Режисер щоразу нагадує глядачам, що війна і досі триває в Україні і, що, все те, що вони щойно бачили на екрані, відбувається і зараз.

«Це нагадування світові, як необхідно зупинити це вторгнення. Я тут стою, але моє серце в Україні. Люди втрачають життя, втрачають свої будинки, борються за свою землю. Я сподіваюся, що ця перемога розповість про те, що відбувається, більшій кількості людей і вони нас помітять»,- заявив він.

Завдяки Чернову весь світ дізнався, що відбувалося навесні 2022 року. За репортажі з Маріуполя Чернов, Малолєтка і Степаненко отримали Пулітцерівську премію, найпрестижнішу нагороду для журналістів.