Правоохоронці викрили мешканку Києва, яка адмініструвала телеграм-канал міста Нікополя Дніпропетровської області й привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що вона неодноразово відкривала збір коштів нібито на допомогу українським військовим — на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери. Привласнені гроші вона витрачала на власні потреби.

Таким чином, за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.