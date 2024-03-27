Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що вона неодноразово відкривала збір коштів нібито на допомогу українським військовим — на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери. Привласнені гроші вона витрачала на власні потреби.
Таким чином, за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.
Фігурантка — мешканка Києва. Вона отримала підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201−2 КК України). Їй загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Під час обшуків у жінки вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти, додали правоохоронці.
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