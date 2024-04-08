У Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення у період літніх канікул.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів росії.
Як зазначає ЦНС, минулого року у Росії «оздоровилися» майже тисячу дітей з тимчасово окупованих територій України.
Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги.
«Такий відпочинок українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску», – наголошують у ЦНС
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