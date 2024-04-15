Упродовж доби Україна імпортувала з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загалом 9 242 МВт год. У п’ятницю 12 квітня цей показник становив 4750 МВт год.
При цьому — 12 квітня Україна експортувала загалом 2 200 МВт год.
Сьогодні експорт не передбачається.
- Хмельницька АЕС може перевищити потужності окупованої ЗАЕС — керівник “Енергоатому”
- Міністр енергетики назвав мету атак агресора на енергооб’єкти й попередив про ймовірність відключення світла влітку та взимку
- Міністр енергетики: мета російських обстрілів — тотальний блекаут в Україні