Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, що було опубліковане у п’ятницю, 29 березня.
При цьому він зазначив, що Україна під час атак використовувала власні безпілотники.
” Реакція США не була позитивною…
Ми використовували свої безпілотники. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете…
Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. … Це справедливо”, – відповів президент.
Український лідер вважає, що удари по нафтопереробних заводах країни-агресора є справедливими й Україна припинить їх, лише коли “Росія заплатить ціну”.
Уточнюється, що Вашингтон не може обмежити розгортання Україною власної зброї і стримати подібні атаки на енергетичні об’єкти всередині Росії.
У виданні зазначають, що Зеленський відчуває, що у нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь по енергетиці РФ – в надії на створення системи стримування.
Володимир Зеленський заявив , що удари по НПЗ є справедливими й Україна припинить їх, лише коли “Росія заплатить ціну”.
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