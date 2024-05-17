Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У документі передбачено обмеження реклами азартних ігор, торговельних марок та інших об’єктів інтелектуальної власності, які використовуються в азартних іграх, зокрема за допомогою електронних комунікацій, а також символіки Збройних Сил України та інших військових формувань.

Крім того, заборонено реєстрацію організаторами азартних ігор кількох клієнтських рахунків для одного гравця.

Під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви для кожного гравця, встановити ліміт коштів, які гравець може витрачати на гру протягом певного часу, і встановити максимальний час безперервної участі гравця в грі.