За рекомендацією правоохоронних органів, кіберфахівці заблокували понад 2500 вебсайтів, де проводилися азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без необхідної ліцензії.

Повідомляє про це Офіс генерального прокурора.

Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами нелегальної організації азартних ігор. Про підозру повідомлено 21 особі. До суду направлено обвинувальні акти щодо 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів стосовно 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році було зафіксовано 169 правопорушень даної категорії, 74 особи були повідомлені про підозру. Також 52 обвинувальні акти були направлені до суду щодо 97 осіб. Було вилучено понад 7 тисяч одиниць комп’ютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Діяльність 10 казино було припинено. До суду було направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Прокурори також керують провадженнями щодо великих компаній, які займаються нелегальними онлайн казино. Зокрема, вони керують кримінальним провадженням щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на суму 4,8 млрд грн.

Також проводиться попереднє розслідування щодо юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян РФ, організувала та здійснювала нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня впровадив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.