Про це повідомляє Bloomberg.
Після підрахунку більшості голосів Імамоглу лідирує з відривом у 10% відсотків на перегонах за крісло мера Стамбула, а його партія зберегла вплив у Анкарі й здобула 15 мерських посад у містах по всій країні.
Опозиція, зокрема, перемогла в Антальї та Ізмірі.
Це стало найбільшою поразкою Ердогана і його Партії справедливості й розвитку за більш як двадцятирічний період їхнього перебування при владі.
Імамоглу отримав у Стамбулі близько 51% голосів, тоді як його суперник від Партії справедливості й розвитку Мурат Курум – 40%.
«Ці вибори ознаменують початок нової ери для нашої країни», – сказав Ердоган після голосування в Стамбулі.
Громадяни Туреччини в неділю обирали мерів у 81 провінції, а також членів місцевих рад та інших регіональних посадовців.
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