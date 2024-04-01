У неділю в Туреччині відбулися загальнонаціональні місцеві вибори, у яких опозиційна Республіканська народна партія мера Стамбула Екрема Імамоглу істотно посилила свої позиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після підрахунку більшості голосів Імамоглу лідирує з відривом у 10% відсотків на перегонах за крісло мера Стамбула, а його партія зберегла вплив у Анкарі й здобула 15 мерських посад у містах по всій країні.

Опозиція, зокрема, перемогла в Антальї та Ізмірі.

Це стало найбільшою поразкою Ердогана і його Партії справедливості й розвитку за більш як двадцятирічний період їхнього перебування при владі.

Імамоглу отримав у Стамбулі близько 51% голосів, тоді як його суперник від Партії справедливості й розвитку Мурат Курум – 40%.

«Ці вибори ознаменують початок нової ери для нашої країни», – сказав Ердоган після голосування в Стамбулі.

Громадяни Туреччини в неділю обирали мерів у 81 провінції, а також членів місцевих рад та інших регіональних посадовців.